Dicen que en la vida se recoge lo que se siembra, pero hay veces que la misma se ceba de tal manera que es imposible que esa máxima se cumpla. Sin embargo, el destino, como la naturaleza, es sabio, y al final, con el tiempo, pone a cada uno en su lugar, para bien y para mal. La que sabe mucho de esto es Bea Retamal, ganadora de 'GH 17', que aunque ahora está en el Olimpo de los realities su vida ha sido una verdadera montaña rusa. Tanto, que con sólo 12 años ya había vivido lo mismo que un adulto, y lo ha desvelado ahora en una tremendamente lacrimógena 'curva de la vida'...

Aunque muchos crean que puede ser una chica a la que se lo han dado todo hecho, nada más lejos: sus padres se separaron dos veces, la última el mismo día de su comunión, y desde entonces no volvió a saber nada de su padre, mientras que su madre se tuvo que marchar muy lejos para trabajar: primero a Canarias y luego a Italia. "Me dijo que se iba por poco tiempo a trabajar… y mentira". En ese momento, Bea se rompía en mil pedazos... y lo peor estaba por llegar.

Volviendo a Valencia, justo nació su primo Iván, una ilusión que le duró poco: "El primer primo que tuve. Era el hermano que siempre había pedido… hasta que, cuando yo tenía 11 ó 12 años, a los 6 meses… faltó. Eso es algo que no encaja bien nadie, algo que en mi familia nunca vamos a superar, y luego encima tuve que ver a mis tíos súper mal mucho tiempo".

Su infancia, a partir de ese momento, ya iba cuesta abajo y sin frenos: "Me volví una niña muy rebelde y le hice pasar muchos malos tragos a mi abuela. No hacía caso a nada, le decía cosas muy feas… y ahora puede ser un buen momento para pedirle perdón por todo aquello, porque no se lo merece y porque siempre ha estado ahí ayudándonos a todos".

Pronto empezó a estudiar peluquería, que le apasionaba. Se centró en la vida... pero conoció a Adri, e hizo tambalear todo por una relación de lo más tóxica... pero entonces llegó a su vida 'Gran Hermano': envió un vídeo y se presentó a un casting presencial: "No sabía ni lo que tenía que hacer, me fui hasta sin DNI, me vacilaron un poco, la lié parda... pero gusté y me cogieron". Aquel fue un momento agridulce, ya que consiguió entrar en la Casa, algo que surgió casi como un juego, pero rompió con Adri: "Entré en la Casa súper despechada con Adri. No quería saber nada de tíos… pero conocí a Rodri. Empezó como una amistad, porque yo veía que no se dejaba conocer", pero poco a poco se abrió: "Empecé a tener sentimientos, porque me enseñó cosas nuevas y me pareció muy interesante… y salí de la Casa con él".

Su vida cambió como del negro al blanco: "Ahí empezó todo con los bolos, entrevistas, viajes… me pasaba de viernes a domingo durmiendo en trenes. Acabé muy quemada, pero me compensaba por todo el cariño que recibía". Su vida en este momento era bonita, ella era feliz... pero su relación con Rodri no tardaría en hacer aguas: se agobiaba en Madrid y se sentía muy dependiente de él. "No me gustaba estar en Madrid, me sentía lejos de mi familia y mis amigas y me quejaba todo el rato. La convivencia al principio bien, pero acabamos viviendo con un amigo suyo y a mí se me hacía insoportable. Ha habido veces que he comido sola en mi habitación por no salir al comedor de lo incómoda que estaba en esa casa".

Con su vuelta a Valencia, y tras pedirle un tiempo a Rodri, se dio cuenta de que aquello no iba a funcionar más: "Allí me di cuenta de que no era tan importante para él como me había vendido. Me acuerdo de que estaba haciendo mis cajas para irme mientras él fumaba y me miraba sin pena ninguna. Sentí que le dio igual". Pero entonces ella volvió a reencontrarse con Adri, y surgió la chispa de nuevo, no sin complicaciones: "Él es padre, y a mí no me encajaba por ningún lado, pero mis amigas me hicieron ver que si quería estar con él, tenía que aceptarlo".

Ahora, la vida les ha llevado de nuevo a Madrid, donde esperan hacer una nueva vida juntos ahora que él se ha quedado en paro y puede buscar algo en la capital. ¿Qué les deparará el futuro?