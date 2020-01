Omar Montes revive su pasado volviendo a hacer lo que más le gusta

Si hay algo que nos gusta de Omar Montes es que, a pesar de que ahora está en la cima (o 'pegao', como él mismo dice en sus canciones), es que nunca pierde la humildad. Al cantante le gusta recordar su pasado, lo que un día fue, para no olvidar de dónde viene, y eso es algo a aplaudir cuando el éxito parece cegarlo todo. Por eso, que haya vuelto a uno de los lugares que un día fue su pasión, le hace todavía más humilde. ¿Y de qué hablamos? Efectivamente, del boxeo: Omar se ha vuelto a subir al ring para recordar tiempos en los que los guantes lo eran todo para él... y no ha perdido ni pizca de profesionalidad, por lo que nos ha demostrado en sus redes:

El que se diera a conocer como ex de Chabelita no significa que Omar no tuviera ya un nombre dentro de su mundillo: la música aún no le daba de comer, pero si había algo que le hacía levantarse cada mañana, era el pensar en subirse al ring... tanto, que llegó a ser campeón de España, y aunque cueste creerlo, el de las siguientes fotos, con unos años, unos kilitos y unos tatuajes menos, es Omar en su época de boxeador. ¡Menudo cuerpazo!

Nos encanta ver a Omar triunfando en la música, pero sabiendo que el boxeo es su gran pasión, no descartamos verle alguna vez más sobre el ring, y es que él ya afirmó que quería volver para recuperar su figura. ¿Lo dejará todo por la lucha?