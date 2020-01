Hay quien dice que hay que estar muy loca para tocarse la cara, y más si en alguna ocasión has tenido una mala experiencia y, encima, quieres repetir. Y aunque Susana Megan puede ser una de esas locas, lo cierto es que la ex 'viceversa' tiene su razón para querer volver a hacerse retoquitos: una mala experiencia la tiene cualquiera, y a ella eso no le frena. Hace unos días ya os contamos que tuvo un 'incidente' con un doctor poco profesional que le rellenó las ojeras, pero ahora, más recuperada, no descarta hacerse más cosas, eso sí, en manos de otro médico estético.

Mediaset

En su último vídeo para MTMad, Susana ha desvelado que sí: se pondrá más labios cada año (ya que el ácido hialurónico lo absorbe el cuerpo), y tampoco descarta hacerse un tratamiento para eliminar las marcas del acné... o incluso, poniéndonos serios, entrar en quirófano para ponerse pecho si adelgaza mucho ahora que quiere ponerse en forma y es posible que pierda volumen...

Sin embargo, su vídeo no ha ido sólo de eso: sus fans han querido saberlo todo sobre ella, desde preguntas tan suaves como si piensa tratar su miedo a volar hasta las más tórridas, como si ha utilizado juguetes sexuales con su chico, el extronista Manu Lombardo ("Sí, una vez, nos lo regalaron"), o si ha cumplido alguna fantasía con él. ¿Respuesta? "Mi fantasía es él". ¡Qué bonito! Esos í, se ha visto en un aprieto cuando ha tenido que elegir entre él y el Satisfyer: "A ver... Manu es mucho mejor, pero también os recomiendo el satisfyer a todas. Es algo maravilloso. Estoy ‘in love’". ¡Aaay...!