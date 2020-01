Heidi Klum y Tom Kaulitz se casaron en secreto en febrero de 201 9. Meses después, celebraron otra boda en Capri que sí transcendió.

9. Meses después, celebraron otra boda en Capri que sí transcendió. Antes, la modelo ya había dado el 'sí, quiero' dos veces, al cantante Seal y al estilista Ric Pipino.



Parece que el mítico refrán de 'a la tercera, va la vencida' lo hicieron a medida para Heidi Klum. Y es que la modelo ha tenido que casarse tres veces para encontrar a la verdadera horma de su zapato. Y no lo decimos nosotros, lo dice ella misma. La alemana ha concedido una jugosa entrevista a la revista People en la que detalla todos los motivos por los que su tercer marido, Tom Kaulitz, gana por goleada a los dos anteriores.

Y es que, a juzgar por las declaraciones de Heidi Klum, el guitarrista de 'Tokio Hotel' tiene todo lo necesario para hacerla “más feliz que nunca”. A sus 46 años, Heidi reconoce que “por primera vez en mi vida tengo un compañero con el que puedo hablar de todo, alguien con el que comparto todas las tareas que tenemos en común... Ahora, por primera vez, he experimentado lo que de verdad significa tener un compañero de vida”, ha confesado.

Aunque, a priori, los 17 años de edad que separan a Heidi y a Tom pudieran parecer un impedimiento para que su amor triunfara, los tortolitos han formado una pareja inseparable desde que empezaran a salir en primavera de 2018. Pero el éxito de su relación no radica en que él le regale un trozo del muro de Berlín, ni en que los dos sean alemanes, aunque “eso nos lleva a entendernos mejor a todos los niveles”, sino sobre todo en lo “absolutamente maravilloso“ que es su tercer marido, según cuenta la presentadora.

Pero, por favor, Heidi, ¡dinos ya por qué el muchacho es tan estupendísimo! “Es la persona más dulce, amable, cariñosa y entregada que he conocido en mi vida. Me siento muy afortunada y la verdad es que no recuerdo cuándo fue la última vez que fui tan feliz”, ha confesado la ex de Briatore.

Y dicho esto, la duda que ahora nos come es qué habrán pensado sus anteriores maridos y parejas tras las confesiones de felicidad suprema de Heidi. La opinión que más nos importa es la de Seal, su segundo marido, con quien estuvo casada nueve años y con quien tuvo a sus tres hijos mayores, además de que adoptara a la niña que ella tuvo con Flavio Briatore. Desde su divorcio, Heidi y Seal habían logrado tener muy buena relación... ¿hasta ahora?

Al margen de su primer matrimonio con el estilista australiano Ric Pipino, de 1997 a 2002, de Seal y de Briatore, la alemana ha tenido muchas otras parejas, como el jovencísimo Vito Schnabel o su guardaespaldas Martin Kristen.