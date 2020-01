Can Yaman ha comenzado el servicio militar, y eso supone muchos cambios. El primero es que el súper galán turco ha tenido que cambiar su look para adaptarse a su nueva vida, y el primer paso ha sido cortarse el pelo y quitarse la barba, dos elementos que le daban un auténtico parecido a Jason Momoa que nos volvía a todas locas. Pero claro, las reglas del Ejército son las que son, y hemos tenido que decir adiós a la versión turca de Aquaman para verle por primera vez con un look mucho más formal. ¿Y cuál ha sido nuestra sorpresa al verle? Que le hemos encontrado un parecido más que razonable a cierto presidente...

En redes sociales ha comenzado a circular una imagen en la que se puede ver al actor con su corte de pelo militar y sin barba, una sorprendente fotografía que ha dado la vuelta al mundo por el shock de sus millones de fans al verle tan cambiado... pero especialmente aquí en España.

No nos digáis que no: ¡ES PEDRO SÁNCHEZ! Vale, quítale 20 años al político: el parecido entre el presidente del Gobierno de España y el guapérrimo turco es más que razonable. Sabíamos que el Presidente era guapo, ¿pero que el actor más guapo de las telenovelas tenía sus mismas facciones? Jamás lo hubiéramos imaginado bajo esa melena y esa barbaza. ¡Hasta tiene el mismo hoyuelo en la mejilla!

Al menos el cambio no ha sido en vano, porque el pelo de Can Yaman ha sido donado: "Me han ofrecido donarlo para personas con cáncer y es lo que voy a hacer", aseguró durante su visita a España, donde añadió: "Será un buen momento para cambiar de estilo, tengo ganas de hacerlo y también de crear un nuevo personaje con ese nuevo look que sea tan bueno como los anteriores".

Ahora que hemos conocido esto nos surgen muchas dudas. ¿Le quedaría igual de bien a Pedro Sánchez la barba de Can Yaman? ¿Serán separados al nacer? ¿Optará Pedro Sánchez por el mundo de las telenovelas después de la política? Lo que de momento sí sabemos es que su ascenso a la Presidencia del Gobierno bien se merecería el guión de cualquier telenovela...