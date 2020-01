Charlize Theron ha vuelto a mostrar lo cariñosa que es con sus hijas, esta vez, ha sido con su hija Jackson, de 8 años, a la que se ha comido a besos en las calles de Los Ángeles. Después de una dura etapa llena de críticas por defender que su hijo fuera transgénero, la actriz ha demostrado que, mientras su hija sea feliz, hará oídos sordos a todo lo demás. Ya con 3 años podíamos ver a la pequeña Jackson vistiendo faldas y vestidos pero fue en abril de 2019 cuando Charlize Theron anunció a los medios que su propio hijo que había dicho que era una niña.

También ha sido muchos los que han aplaudido el apoyo que Charlize Theron le da a su hija a la hora de escoger su género y esta ocasión, Jackson se ha dejado ver con un precioso vestido a cuadros en azul marino y blanco, una rebeca de punto y unas zapatillas de deporte. Como accesorio, ha optado por una diadema roja que recogía su pelo trenzado.

Por su parte, Charlize Theron iba con un look más deportivo, con unos leggins grises, un chaquetón y zapatillas negras y la cara al natural. Además, llama la atención el batido de frutas que lleva, dando a entender que se cuida en todo momento y que se dirigía al gimnasio, nada que ver con otras ocasiones en las que ha destacado con sus looks, pero oye, no se puede ir divina siempre...

Lo que está claro es que las dos se muestran muy cómplices y son el apoyo la una de la otra. Junto a su otra hija, August, forman una entrañable familia. Aunque la última persona con la que se le relacionó sentimentalmente fue Brad Pitt, lo cierto es que parece que la actriz está mejor sola en cuestión de amores.