Encontrar a una persona con la que compartir la vida es algo a lo que mucha gente aspira en la vida y, como muestra de su amor, celebrar una boda por todo lo alto es algo con lo que muchos y muchas sueñan. Sin embargo, hay gente cuyas prioridades no pasan por caminar hacia el altar, y si no que se lo digan a Shakira y Gerard Piqué, que a pesar de llevar juntos desde el año 2011, y con dos niños en común (los pequeños Milan y Sasha), no han visto la necesidad de casarse... aunque la razón es un tanto "peculiar".

Instagram

En una reciente entrevista en el programa '60 minutes', de la CBS, Shakira ha afirmado por qué no quiere casarse con Piqué aunque le ame con locura: "El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia". Muchos se quedaron ojipláticos ante tal afirmación, con la que el propio Gerard sonrió y asintió, y la lió aún más al decir lo siguiente: "Es como esa fruta prohibida: prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento". Unas palabras que no han caído en saco roto, porque ahora nos hace preguntarnos: ¿es que piensa dejarle?

Agencias

Todo el mundo sabe que ni matrimonio ni hijos: nada une más que una hipoteca, pero claro, cuando una pareja es multimillonaria, eso no es suficiente, y ahora Shakira dice que le da miedo el matrimonio. ¿O será que prefiere ahorrarse el papeleo del divorcio y los problemas judiciales el día de mañana? Vamos que, por si las moscas, nos da que no la vamos a ver vestida de blanco...