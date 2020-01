Anabel Pantoja ha vuelto ha protagonizar un fuerte enfrentamiento con Kiko Hernández. Sus continuas discusiones han hecho insostenible su relación laboral yn una vez más, ha tenido que ver la familia de la colaboradora. Anabel Pantoja estaba dando su opinión sobre una de las parejas de 'La isla de las tentaciones', Gonzalo y Susana, ya que mantiene muy buena relación con los dos y había visto algo que no le ha parecido bien de ellos. Todo iba bien hasta que Kiko Hernández le ha soltado una pullita sobre su primo, Kiko Rivera.

Kiko Hernández ha enfadado a Anabel al decirle: "Si fuera Kiko Rivera a la isla ¿Caería en la tentación?" le cuestionaba el colaborador. La sobrina de Isabel Pantoja ha optado por abandonar el plató inmediatamente mientras le decía a su compañero que "tiene muy mala leche y muy mala baba".



"Yo sé que no somos amigos pero pensaba que me había ganado tu respeto", le replicaba Anabel a Kiko. "El respeto se lo tendría que guardar tu primo a Irene Rosales, que tiene tres hijos ya", contestaba el colaborador contundente. Mientras, Anabel Pantoja se alejaba del plató a paso acelerado haciendo caso omiso a los comentarios de su compañero.

Visto lo visto, Anabel Pantoja no se lleva más que disgustos en el programa. Y es que es frecuente que acabe discutiendo con sus compañeros. Muchas veces, además, debido a defender a los miembros de su familia. Y es que ella antepone siempre a los suyos. Incluso la han acusado de vaga. Eso sí cada vez que sucede algo se marcha del plató y amenaza con no volver pero siempre vuelve. Bueno, a nosotros nos da mucha vidilla verla discutir, aunque no nos alegramos de que lo pase mal. Eso nunca.