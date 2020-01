La relación de Hugo Sierra con Adara se ha convertido en una auténtica montaña rusa en los últimos meses: desde que ella comenzara su tonteo con Gianmarco Onestini en la Casa de 'GH VIP 7', Hugo ha sufrido mucho: demandó a Adara por la custodia de su hijo en común, luego la retiró, dejó de defenderla en plató, llegó a decir que la puerta de la reconciliación estaba cerrada... pero ahora parece que, con el tiempo y la distancia han bajado los humos y todo es posible. De hecho, media España está pendiente de si se reconcilian pero... ¿y si ya lo han hecho?

Mediaset

Este pasado miércoles 8 de enero, el susodicho pasó por 'Sálvame' para contar las novedades con Adara: saben que tienen una conversación pendiente que aún, dicen, no han tenido: "Estoy acojonado", señaló claramente. Sin embargo, cuando fue preguntado por si la había besado, su respuesta fue rotunda, pero una sonrisa cruzó su cara. ¿Se ha delatado a sí mismo?

Mediaset

Según contó, Hugo tiene miedo de afrontar el momento, a sufrir otra vez y a escuchar cosas que no quiere escuchar, pero después de Reyes, "ha llegado el momento": "Ahora pienso que debo esperar, y esperar es esperanza. Yo comparo (mal) mi situación actual con la de mi ex, pero de ella estaba desenamorado. De Adara no".

El consejo de María Patiño

La colaboradora no tuvo ningún reparo en inventarse un peliculón en su cabeza y dárselo como consejo a Hugo para reconquistar a Adara: "Yo lo que haría sería ir a jugar al baloncesto, volver a casa a casa sudado, con las calzonas, la miraría... y encestaría". Puede que el consejo no falle, pero desde luego es un buen guión para una película romántica de las de la sobremesa de fin de semana...