Mónica Naranjo y Sandra Barneda serán las encargadas de dirigir el nuevo reality de Mediaset, 'La isla de las tentaciones'. Un programa en el que cinco parejas acuden a una isla a disfrutar durante unos días juntos. Después, se separan: las chicas viven en una casa alejadas de sus chicos, que vivirán en otra casa todos juntos. Y para más inri, en cada casa habrá diez tentaciones, "diez chicos y diez chicas guapísimas, maravillosos, que vienen en busca del amor. Y ahí empieza el programa", explica Mónica Naranjo en la rueda de prensa de presentación.

El programa promete y mucho ya que es un reality muy novedoso que busca romper con la idea que se tiene del amor. "Vamos a generar un debate social en torno al amor. Vamos a eliminar el efecto blanqueador de la pareja, y vamos a eliminar el amor romántico de nuestra vida. A ver si lo extirpamos y vemos que lo más bonito es el amor real de todo aquello que nos está ocurriendo y no lo que tenemos en la cabeza", añadía Sandra Barneda. Un objetivo muy ambicioso pero que es lo que toca en este momento.

Telecinco

En los debates habrá mucha participación del público, algo que parece que ya está generando mucha expectación. "Es muy de verdad. Habla de las emociones y del gran problema que puede ocasionar la distancia en las parejas", explicaba Mónica Naranjo, descubriendo el motivo que le llevó a decir que sí a este formato televisivo ya que es la primera vez que participa en un reality de este estilo. "Todos tenemos que aprender, sobre todo a manejar la mente que siempre nos traiciona".

El reality promete dar mucho juego aunque daría más con famosos. A Mónica le gustaría ver a Kiko Rivera y su esposa en esta isla mientras que Sandra Barneda apostaría por ver a Rocío Carrasco y Fidel Albiac, eso sí, ella tiene muy claro si participaría o no: "Soy muy fácil de tentar. No, no, a mí no me metéis en esa isla", bromeaba.

Aunque no estén los famosos sí tenemos a parejas que, según Mónica Naranjo, van a sorprender a todos los espectadores con sus decisiones: "Todas las parejas sorprenden porque tienen grandes historias y sobre todo son grandes seres humanos. Pero sobre todo las que más ternura me daba es José y Adelina". Veremos si realmente coincidimos con este diagnóstico de Mónica.