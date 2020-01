Ser madre hoy en día (bueno, hoy en día y siempre) es una tarea difícil, aunque tienes mucho ganado si sabes gestionar el estrés. Intentar que tu hijo crezca siendo una buena persona y responsable es algo a lo que se enfrentan todas las madres, y aunque lo normal es tener uno o dos herederos (o incluso tres), hay personas, como Verdeliss, que se animan a tener hasta 7. Sí, habéis leído bien: SIETE hijos. Por eso no queremos ni imaginar el estrés al que se someterá cada día la youtuber con todos sus churumbeles, y claro, alguna vez tenía que salir por algún sitio, y ahora hemos sabido que Estefanía ¡ha tenido un accidente con el coche!

Todo ocurría súper rápido: ella, que tiene prácticamente un furgón para llevar a toda la prole, se pillaba la mano izquierda de lleno al intentar cerrar la puerta corredera del vehículo. Menos mal que su hija Irati la escuchaba gritar y conseguía ayudarla, pero desde luego el susto inicial tuvo que ser importante.

Verdeliss Instagram

De hecho, ella misma compartía en su Instagram una foto de cómo había quedado su pobre mano, de lo más amoratada: "Creía que me había roto todos los huesos", escribía sobre las imágenes de sus 'stories', que a nosotros nos dolía de verlo, mientras comentaba: "Me tomé antiinflamatorio y sólo queda este pequeño hematoma. Tranquilos, que tengo movilidad total… Así que no tengo ningún hueso roto ni necesito ir al médico". ¡Menos mal!

Un incidente tras otro

Verdeliss no está atravesando una buena racha precisamente, y es que hace poco se derrumbaba en un vídeo de su cuenta de YouTube al reconocerlo: su nueva casa, después de un año, aún no está lista para entrar a vivir, no han podido hacer la mudanza... y todos los problemas y retrasos están afectando tanto a su relación con Aritz como a sus negocios, ya que algunos patrocinadores se han echado atrás por culpa de estos incidentes... ¡Esperamos que la situación no tarde en remontar!