Carmen Lomana la lía muy parda con un abrigo de pieles: "Piel natural porque soy ecológica"

Ojalá fuera la primera vez que hablamos de una polémica protagonizada por Carmen Lomana, pero no, no es la primera y probablemente no será la última. De hecho, este mismo jueves 9 de enero la socialité se ha hecho viral en las redes sociales, y no por nada bueno: concienciado como está todo el mundo con el uso de las pieles (y la crueldad envuelta en ello), a Carmen no se le ha ocurrido mejor idea que fardar de abrigo a las puertas de su Casa. Ella nunca ha negado que le gusten las pieles, y en más de una ocasión la hemos visto lucirlas, pero esta vez ha cruzado la línea... y le ha caído la del pulpo.

Telecinco

La exconcursante de 'Supervivientes' no sólo no es consciente de la crueldad de matar a un animal sólo por vanidad, sino que además está orgullosa de ello y hasta cree que es "ecológica", ya que al ser piel natural, es biodegradable y, por tanto, contamina mucho menos que las pieles sintéticas. Así de abiertamente lo ha dicho con todo su cuajo a través de Twitter:

Hoy toca la típica foto de escalera que os gusta. Hace frío y estreno un precioso abrigo que me ha enviado #Nomadideluxe Piel natural porque soy ecológica. No debemos ponernos sintéticos que contaminan muchísimo y no son biodegradables. pic.twitter.com/JzF1xyPUAE — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) January 8, 2020

Las respuestas, claro, no se han hecho esperar, y los comentarios y retuits ya se cuentan por miles: "Ojalá un abrigo con tu piel. Se ve tan inyectada y suave..."; "Menuda descerebrada estás hecha. Que te fabriquen los abrigos con la piel que te quitan cada vez que te operas..." o "No hay mano lo suficientemente grande para darte la hostia que te mereces" son solo algunas de las lindeces que le han dedicado algunos tuiteros, mientras que otros se han tomado la molestia de explicarle por qué ni es ecológica ni nada que se le parezca: "Los químicos utilizados para que luzcas esas pieles no son ecológicos. Las granjas de cría y las trampas utilizadas para cazar esas pieles, que eliminan toda clase de fauna, no son ecológicas. Matar sólo para vestir pieles, ni es natural ni es ecológico".

Ella sigue a lo suyo

Y aunque no lo parezca, la reacción masiva a su tuit le ha dado exactamente igual, porque horas después publicaba, en su nueva línea "ecologista", otro tuit animando a caminar y coger el transporte público tras la activación en Madrid del nivel 1 del protocolo por contaminación. ¿La veremos en el metro?