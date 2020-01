Noel ha subido un nuevo video a su canal de Mtmad para repasar todos los grandes momentos y bombazos del pasado 2019 y comentarlos con sus seguidores. El extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se ha atrevido a ir más allá y se ha lanzado a comentar todo lo que pasó en 'Mad Merry Christmas'.

Telecinco

El canario ha estado presente en varios comportamientos por parte de sus compañeros que no le gustaron nada. ¿Qué opina de Fabio?, ¿y de su relación con Violeta? El extronista ha confesado que Violeta le dejó de seguir en Instagram porque Fabio se lo exigió. "Yo no te voy a decir que lo dejes de seguir, pero tu sabrás si lo sigues", explicaba sobre la pareja, en concreto sobre Fabio.

Telecinco

"Me da pena porque yo tengo una relación sana y asexual con Violeta", explicaba Noel recalcando que si hace falta se alejaría de la extronista si es impedimento para su nueva pareja. "Si me tengo que mantener al margen lo haré. No seré yo quien lo estropee". Noel también opinó sobre la relación de Kiko Jiménez y Sofía. Le parecen una pareja bastante estable y con la que se puede estar. Todo lo contrario es la opinión que tiene de Violeta y Fabio. "Seguramente se gusten un montón, pero faltan bases", explica Noel.



El extronista y ex pareja de Violeta cree que la pareja sienten muchos celos y se echan cosas en caras, tanto en la intimidad como cuando están rodeados de gente. Cosa que resulta incómoda, asegura Noel.