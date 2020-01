'La isla de las tentaciones' ya ha dado su pistoletazo de salida en Telecinco y Cuatro. Y, como era de esperar, la tensión ha estado a la orden del día en todo momento. Nada más entrar en el reality, Monica Naranjo, presentadora del formato, ha recibido a las cinco parejas protagonistas del relaity e inmediatamente han ido a conocer a los solteros y solteras con los que iban a compartir esta experiencia única en la República Dominicana. Y es que, tras presentarse cada uno de los candidatos, cada uno ha tenido que elegir cuál era la chica de las parejas que más les había llamado la atención.

Telecinco

Y parece que los chicos lo tenían bastante claro. Susana Molina, ganadora de 'GH 14', ha sido la que más collares ha recibido por parte de los solteros. Algo que, desde luego, no ha hecho ninguna gracia a Gonzalo Montoya, su pareja desde hace 6 año a la que conoció dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Su reacción ante esta elección no se hizo esperara.

Telecinco

“Creo que tienen muy buen gusto desde luego. Esto con la mujer más guapa del mundo. Eso no lo he dudado en ningún momento. Pero, ella está conmigo”, explicó el ex concursante de 'GH', visiblemente cabreado. Aún queda mucho para saber cómo terminará esta aventura. No obstante, lo que está claro que a la pareja más longeva del programa les va a dar más de un dolor de cabeza.