El estreno de 'La isla de las tentaciones' ha estado cargado de tensión. Y es que la pareja formada por Álex y Fiama se han reencontrado en la República dominicana con una vieja conocida que no se esperaban. Melanie, ex pareja de Álex y ex participante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' es una de las solteras que va en busca del amor a la isla. Y, como era de esperar, la guerra entre los tres estaba servida desde el primer momento. Pero, sin duda, el momento más tenso de su reencuentro ha sido cuando Melanie le ha colocado el collar, que representaba quién era el chico que más le gusta a Álex.

"Vengo con un solo propósito: enamorarme y pasármelo bien. Si le jode a alguna, que se aguante", se presentó Melani. "Hay gente que no viene a buscar el amor. Vienen a intentar molestar y se van a ir a casa con las ganas. Melanie tuvouna especie de relación, pero no me preocupa. No tiene nada que hacer", explicó Fiama. "Melani no me perturba en absoluto", insistió la ex tronista.

"Realmente no siento nada por ella. Yo estoy enamorado de Fiama que es con la chica con la que me quiero casar. Para mí ella no es una prueba porque nuestra relación está más que superada. Vivimos una historia más tormentosa que romántica. Fiama me lo da absolutamente todo", reconoció el concursante, centrándose en su relación con la canaria.