La tensión entre los participantes ha estado muy presente en el primer programa de 'La isla de las tentaciones'. Fiama ha perdido los nervios al ver que Álex, su pareja, iba a tener una cita con Mimi, una de las solteras del reality. La canaria ha perdido por completo los nervios y ha agredido a su compañera de programa. Lo cierto es que ya en su vídeo de presentación la ex tronista aseguraba que los celos estaban muy presentes siempre en su relación. Tendremos que esperar para saber si esta experiencia les sirve para afianzar su amor o su relación se rompe por completo.

Telecinco

"A mí lo que no me gustan son los zorreos, lo veo innecesario como mujer. Si otra mujer tiene novio yo no me acerco a zorrear con él", le dijo Fiama a Mimi. "Todo depende de él", aclaró la joven, quien está en el programa buscando el amor. "De ti también. Si vas tranquila, vas tranquila. Si quieres ir de suelta no pasa nada, yo estoy abierta a todo", afirmó, visiblemente enfadad.

Telecinco

Sin embargo, la cosa llegó más lejos cuando Mimi agarró del brazo al joven para llevárselo a la cita. "¡No toques!", le dijo una desafiante Fiama a su contrincante. "Primera cosita, cariño, que disfrutes mucho porque va a ser la primera y última vez que estés con un chico como mi novio", concluyó la canaria segura de que su pareja no iba a hacer nada en la cita.