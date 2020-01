Sin ninguna duda, la pareja formada por Susana Molina y Gonzalo Montoya, participantes de 'GH 14', era una de las más longevas de 'La isla de las tentaciones'. Pero, parece que no entraron al reality en su mejor momento. Y es que Gonzalo ha acabado a lágrima viva tras enterarse que la de Murcia iba a tener un cita con otro chico. Dado que el programa lleva grabado un tiempo, cabe recordar que la pareja rompió su amor en diciembre, tras seis años de relación y vida en común. Seguro que a lo largo del reality vivimos más episodios de este tipo.

Telecinco

“Justo has tenido que coger al guaperas de rosa. Lo sabía. Esto me cabrea”, dijo el sevillano. Susana escogió a Antonio para tener una primera cita y Gonzalo acabó llorando. “El primero que veo que es guapete junto con otro y ya rallado. Los demás son un cuadro. Pero justo ese, no”, reconoció su inseguridad.

Telecinco

Susana intentó calmarle en todo momento.“Hemos venido a vivir esta experiencia. Así que vamos a intentar disfrutar y ya está. No te preocupes por nada”, le dijo la murciana. “¿Tú no me conoces a mí? Pues ya está”, insistió la ganadora de 'GH 14'. “Me da miedo porque ella es muy dependiente de mí. Lo que más me preocupa es que ella no se adapte y se agobie y yo no esté ahí para intentar cuidarla”, explicó, totalmente derrumbado ante las cámaras.