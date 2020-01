Ginamarco Onestini no está pasando su mejor momento, y no por él, sino por un familiar. El modelo y ex gran hermano VIP ha intentado que no se note demasiado su preocupación, pero este jueves compartía con sus casi 800.000 seguidores una imagen de lo más reveladora: su mano entrelazada con la de su abuela, y tan sólo un mensaje cargado de amor y cariño, pero nada que hiciera presagiar lo que ocurría: "Por los valores que me has enseñado y me sigues enseñando, por el hombre que soy gracias a ti, porque nuestros lazos son en la sangre y en el alma. Nos vemos pronto abuelita", le dedicaba.

Sin embargo, y aunque con su actitud en las redes ha intentado quitarle hierro al asunto, Gianmarco está bastante preocupado. Era la propia Anabel Pantoja, compañera de reality, la que revelaba en 'Sálvame' que la abuela del italiano está algo tocada de salud, y que aunque Onestini haya tratado de no revelar demasiado, sí que podría haber hablado sobre esta preocupación con sus amigos y conocidos más cercanos....

Telecinco

Si hay algo que caracteriza a los italianos en general, y a Gianmarco en particular, es su fuerte lazo con la 'famiglia', y a pesar de que él esté a caballo entre Italia y España por trabajo, él estará ahí cada vez que su abuela le necesite. Ya lo ha dejado claro al terminar el bonito mensaje que le ha dedicado en Instagram: "Semper Fidelis Familiae 🇮🇹", es decir, 'siempre fiel a la familia'. Desde QMD! esperamos que se recupere pronto y que la preocupación de Gianmarco y su familia se esfume lo antes posible.