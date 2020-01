Este domingo regresa una nueva edición de 'OT' con Roberto Leal al frente.

Los planes de Roberto Leal para 2020.

El presentador sevillano vuelve a ponerse al frente, por tercer año consecutivo, de ‘Operación Triunfo’. Hablamos con él sobre este nuevo reto profesional al que tanto debe y con el que tanto se identifica. Pero también charlamos con él del fallecimiento de su padre, días antes de dar las Campanadas; la colaboración de su madre en su programa de Canal Sur y su deseo de ampliar la familia y darle un hermanito a su hija Lola, su auténtica debilidad. "Ojalá llegue este año". Esto fue lo que nos contó el presentador.

Roberto, tenías que ser tú el presentador de ‘OT’.

La verdad es que estoy muy ilusionado. Llego con ganas y muchas expectativas también.

Mantienes muy buena relación con todos los concursantes.

Yo siempre he sido de cuidar a la gente que tengo aprecio y cariño, y es verdad que, a día de hoy, no he perdido contacto con ninguno de ellos, de los 32. Yo los siento como parte de mi familia. Otro tipo de familia, pero una familia a la que quiero cuidar. Para mí son importantes.

¿Qué piensa tu niña cuando te ve en la tele?

Mi niña es muy graciosa. Como su padre a veces sale en la tele en programas, pero también ha hecho algún que otro anuncio, se está volviendo loca.

¿Al nuevo año le pides ser papá de nuevo?

Es uno de los proyectos que tenemos como familia. No de inmediato, pero ya lo dije el año pasado y ojalá en este 2020 llegase. Yo quiero tener una familia un poco más grande. Ya somos cuatro, porque tengo mi chihuahua, pero sí quiero darle un hermanito de carne y hueso a mi Lola.

Trabajas en Canal Sur y en Barcelona, ¿cómo te organizas?

Pues ahora mismo mi oficina y la de mi mujer es el AVE, y para mí también el avión (risas). Sara y yo estamos trabajando en este proyecto de Canal Sur y nuestra casa está en Madrid, así que antes de volar a Barcelona paso algún día por ella… Son tres meses y pico, así que tampoco es tanto. Hay gente que hace mucho más sacrificio en sus trabajos a diario y nosotros somos unos afortunados.

¿Como estás tras el fallecimiento de tu padre?

Es difícil. Es súper reciente y para la familia ha sido un golpe muy duro, porque mi padre no es que gozara de una grandísima salud, sabíamos que pronto o más tarde podía pasar, pero no esperábamos que fuese tan pronto y de esa manera. Nos cogió en casa, porque fue en navidades, y ésa es la parte del consuelo que buscamos todos. Se ha ido muy joven, pero rodeado de su gente.

Pese al golpe, diste las campanadas.

No creo que fuese nada especial, porque hay gente que no trabaja en la tele y son tres días lo que tienen, y tienen que hacerlo igual. Lo que pasa es que a ti se te ve, estás delante de una cámara, pero yo ese día sentía una energía especial, bonita. Te prometo que ha sido la vez que menos nervioso he estado, porque sentía que no se había ido.

¿Hay algún consejo que recuerdes de tu padre?

Yo me defino como la alegría, la energía y la vitalidad de mi madre y ese respeto por el trabajo y profesionalidad que ha tenido mi padre. Yo con mi padre he vivido muchas cosas, pero me he perdido otras tantas, porque siempre ha sido un trabajador nato, que incluso los fines de semana trabajaba. Y yo he trabajado mucho con él, cuando tenía 15 o 16 años. Entonces, ese recuerdo que tengo es como me inculcó esa pasión por el trabajo y el hacer las cosas bien y despacito, no tener prisa.

¿Cómo vive tu madre esto?

Muy bien. Tengo a mi madre conmigo en el programa de Canal Sur. Es una colaboradora y se cita con las madres de los famosos andaluces que vienen a mi programa. Ya se ha acostumbrado. Antes decía que era la madre del artista, y ahora la artista es ella. Ahora la paran por la calle y le dicen 'Mercedes cuándo es tu programa', no el programa de tu hijo. Ahora, con esto que nos ha pasado, también es una manera de que ella se meta en la cabeza otras rutinas y de que salga de casa. Estoy muy contento de tenerla cerquita. Ella se siente orgullosa, ¿cómo se va a sentir una madre?

¿Es la primera vez que trabaja en la televisión?

A ella no le da reparo ponerse delante de una cámara. Cuando la dije lo de la colaboración, aceptó y ahí la tengo. Cada vez se me viene más arriba. El otro día entró en el programa y casi no me saludó.

El próximo año te quita el premio de presentador.

Yo quiero que lo haga tan bien, tan bien, como para yo poderme dedicar a otras cosas y que ella lleve el programa.

¿La ves en ‘OT’?



¿Como colaboradora? ¡Lo que faltaba! Pero vendrá invitada, como el año que estuvo aquí Raphael. Ella está muy arropada por sus hermanos y se está divirtiendo en este momento, que creo que es importante.

