Alejandra Rubio sigue los pasos de su madre y su abuela en televisión.

Participará en los debates del reality 'La isla de las tentaciones' que presentará Sandra Barneda.

Se había resistido a las múltiples ofertas televisivas que le habían puesto sobre la mesa desde que cumplió los 18 años, pero en esta ocasión Alejandra Rubio, hija de Terelu y nieta de María Teresa Campos, ha dicho ‘sí’ a ser la colaboradora estrella del nuevo reality de Mediaset: ‘La isla de las tentaciones’. Así, la joven estudiante de Derecho, va tras los pasos de mamá en la tele y se ha unido a la plantilla de comentaristas encargados de debatir sobre los conflictos amorosos de cinco parejas que alegremente aceptaron poner a prueba su relación en el Caribe. Pero, ¿qué hay detrás de este fichaje?

Según ha podido saber QMD!, lo que ha hecho que Alejandra se decidiera fue la llamada de Raúl Prieto, director del debate e íntimo amigo de la familia. De hecho, fue él quién ‘rescató’ profesionalmente a su madre y su tía Carmen cuando ambas dieron carpetazo a su etapa en ‘Sálvame’.

Él las dirige los fines de semana en ‘Viva la vida’, donde ejercen de colaboradoras. De ahí que la propia Terelu haya aceptado de buen grado que su ‘heredera’ finalmente se siente en un plató de televisión. Ella sabe que Raúl va a cuidar a su hija al máximo y además hará que su trabajo brille.

No será difícil: Alejandra tiene experiencia en la tele. Desde febrero de 2019, la joven tiene su propio canal en Mtmad, ‘Black Sheep’, y en él se desenvuelve con mucha soltura. ¿Le habrán dado algún consejo su madre, su abuela o su tía Carmen?

Alejandra ya sorprendió con su desparpajo hace unas semanas durante su participación en ‘Volverte a ver’, el espacio que presenta Carlos Sobera.

Alejandra estudia Derecho

Sea como fuere, lo cierto es que Terelu siempre ha preferido que su hija estudie. Por eso, la niña, después de probar con un grado de Diseño de Moda, hace unos meses se matriculó en Derecho, en la Universidad a distancia.

En ese momento aseguró que la tele podía esperar: “Me llamaron para ir a ‘Supervivientes’ y dije que no. Tampoco quise ir a los debates. ‘GH’ nunca me lo han ofrecido, pero, si me meto en eso, me voy a quemar mucho. Creo que queda mucha vida. Como está la tele en España, no me gusta mucho… Creo que se valora más la mala educación y el liarla parda que una persona que hace bien su trabajo. Al final, llaman más al que grita que a una persona tranquila y que hace bien su trabajo. Ése es mi pensamiento, así lo veo desde mi casa.” Está claro que ese pensamiento al que se refiere ha cambiado…



Mónica Naranjo y Sandra Barneda, ‘sus jefas’

Alejandra se pone a las órdenes de Sandra Barneda, encargada de presentar en Cuatro el debate de ‘La isla de las tentaciones’. Junto a un nutrido grupo de colaboradores, la joven da su opinión sobre los conflictos que viven las parejas. Los jueves es Mónica Naranjo quien se encarga de presentar la gala.

María Teresa ya tiene trabajo

Casi dos años después de que Vasile decidiera eliminar de su parrilla ‘¡Qué tiempo tan feliz!’, María Teresa Campos podría regresar a la pequeña pantalla. Según ‘El español’, la periodista, de 78 años, estrenará durante el primer trimestre de este 2020 un programa en Canal Sur, que podría ser semanal, y que dirigirá su hija Carmen Borrego.

“Es lo que necesitaba y, por fin, lo ha conseguido”, apunta el diario de Pedro J. Seguro que le viene genial tras su ruptura con Bigote.