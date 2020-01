Alexis Eddy, hallada muerta a los 23 años

Alexis Eddy, famosa estrella de la MTV ha sido hallada sin vida en su apartamento en West Virginia, Estados Unidos, a los 23 años. La joven saltó a la fama tras convertirse en una de las grandes protagonistas de uno de sus 'realities' más famosos, ‘Are you the One?’, donde su fuerte carácter y su historia familiar la convirtieron en una de las más seguidas. Según el portal de noticias TMZ, la causa de la muerte sería un paro cardíaco, sin embargo, la investigación sigue abierta ya que la policía aún no ha desvelado si se produjo por causas naturales o como consecuencia de otro factor.

La joven se había mostrado abiertamente, en sus redes sociales, adicta a sustancias tóxicas. Sin embargo, el pasado mes de septiembre se había declarado "limpia". Es por eso que la policía se encuentra en espera de los resultados de toxicología para confirmar si en efecto, la joven se encontraba "limpia" antes de su muerte o si habría recaído y habría sido la causa de su fallecimiento.

Al parecer, según el mismo medio, la policía estatal recibió una llamada a primera hora de la mañana avisando de haber hallado un cuerpo sin vida, trasladándose al lugar de los hechos para después llevar el cuerpo hasta al Centro Médico Regional Fairmont.

Estrella de Are you the one?

Alexis saltó a la fama tras participar en el 'reality' de MTV cuyo objetivo es encontrar el amor. 20 individuos, 10 hombres y 10 mujeres, se enfrentan a una serie de desafíos para encontrar a su pareja perfecta, y todo en un entorno idílico: La fantástica isla de Kauai.

"En MTV estamos profundamente entristecidos por conocer la trágica muerte de Alexis Eddy. Nuestro corazón está con su familia y amigos durante este momento difícil", ha escrito la cadena en sus redes sociales.