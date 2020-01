Hace unos días Can Yaman nos sorprendía con un 'look' totalmente renovado en el que decía 'adiós' a su pelazo y su barba. Can Yaman ha comenzado el servicio militar, y eso supone despedirse de su 'lookazo' a lo Jason Mamoa que nos volvía a todas locas. El caso es que el resultado de su cambio nos dejó boquiabiertos porque no esperábamos que se pareciera tantísimo a... ¡Pedro Sánchez! Las redes se volvieron locas y es que nadie esperaba el enorme parecido entre el presidente del Gobierno de España y el guapérrimo turco. ¡Madre mía! El caso es que ahora las redes se han vuelto locas otra vez y han seguido experimentando...

Un usuario quería comprobar si realmente son tan parecidos y, ¿qué ha hecho? Ponerle barba y pelazo (que ni la vecina rubia) a Pedro Sánchez. ¿El resultado? IM PRE SIO NAN TE.

Le he puesto a Pedro Sanchez el pelo y la barba de Can Yaman y no sé si se parecerán, pero 🔥 pic.twitter.com/3aPJuuBwg4 — Modesto García (@modesto_garcia) January 10, 2020

¡¿Son iguales o nos estamos volviendo locos?! ¿Serán separados al nacer? ¿Optará Pedro Sánchez por lanzarse al mundo de las telenovelas turcas después de la política?

"SOCORRO", comentan algunos internautas, otros bromean con que con ese aspecto le darían la mayoría absoluta para gobernar sin ninguna duda... Sea como sea, el parecido es totalmente asombroso. Tanto que si Can Yaman, mientras está haciendo servicio militar, necesita que alguien le sustituya en la pequeña pantalla, el presidente podría sustituirle a la perfección, aunque no sabemos si tendrá ese carácter seductor como el del Aquaman turco...

Lo que está claro es que Can Yaman parece otra persona cuando se afeita y se quita esa coleta... ¿Durará mucho con este nuevo 'look' o volverá a dejarse barba y melena larga para seducirnos con esos moñetes?