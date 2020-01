"Mi hermana era un ejemplo, todo lo contrario que yo, pero un día se le cruzó el cable"



"Mi madre lo está pasando muy mal por mi hermana"

"Ha hecho dos comentarios que me han defraudado y no sé si podré perdonar"

Kiko Rivera e Irene Rosales se han convertido en los primeros invitados de Bertín Osborne en la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya'. La pareja acudió a la finca del cantante y allí, el hijo de Isabel Pantoja se abrió en canal, desvelando algunos de los episodios más íntimos de su vida, que han hecho cambiar su forma de ver la vida. Kiko ha hablado de su relación con la prensa, del complicado momento familiar que atraviesa su familia en relación con su hermana Isa, de su pasado con las adicciones, del paso de su madre por la cárcel, entre otras cosas. El DJ y su hermana Isa Pantoja atraviesan una gran crisis de hermanos, que por lo que ha dicho el joven es muy difícil que esta situación mejore.

Y es que, para Kiko hay cosas en esta vida que no tienen perdón, y su hermana ha dicho dos afirmaciones muy graves de él y de su madre Isabel Pantoja que el DJ duda que pueda perdonar. Aunque en su entrevista con Bertín el DJ ha comenzado hablando de lo emotivo que fue la llegada de su hermana a su familia. Kiko Rivera confesó que cuando llegó a casa fue lo más bonito que le había pasado a su vida. Su madre le consultó antes de adoptar a Isa. Pero, ¿cómo es ahora su relación? ¿Es cierto todo lo que se cuenta en los medios de comunicación sobre sus desavenencias? Siempre ha estado muy orgulloso de ella pero cuenta que un día “se le cruzó un cable” y todo cambió. Se quedó embarazada a los diecisiete años y a los dieciocho se marchó de casa: “Tengo una pena tan grande que me emociono porque me ha defraudado porque ella más que una hermana era una hija”. “Temo que mi hermana haya querido imitar mis locuras y le hayan salido las cosas un poco peor, me siento culpable en ese sentido”, añade.

“Lo que más deseo en este mundo es que vuelva”, confiesa el DJ y reconoce que han hablado muchas veces, aunque ella “es muy rebelde”. Aunque, sin duda lo que más le duele a Kiko Rivera es lo mucho que está sufriendo Isabel Pantoja por este distanciamiento con su hermana. “Mi madre está sufriendo muchísimo, no te imaginas. Mi hermana está soltando algunos comentarios muy feos. Hubo un comentario que me partió el alma, dijo ‘yo por lo menos no tengo ni vicios ni problemas con la justicia”. Unas afirmaciones, que aunque Isa Pantoja dice que se han malinterpretado, para el DJ han "hecho mucho daño a la familia".