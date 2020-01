Los detalles y las anécdotas más íntimas de la historia de amor de Irene y Kiko

"Irene fue la que me enderezó"



Lo que jamás perdonará Irene a Kiko



Kiko Rivera e Irene Rosales forman una de las parejas más estables del panorama nacional, a pesar de que han sido varias las ocasiones en las que terceras personas han querido romper su relación, ellos han mantenido su amor siempre a flote. En estos cinco años de relación han vivido varios altibajos, sobre todo por las adicciones de Kiko Rivera, en los que Irene Rosales fue su gran apoyo, tal y como la pareja desveló en su paso por 'GH Dúo'. Sin embargo, hasta ahora, la pareja no había desvelado cómo se conocieron. Los jóvenes han elegido el programa de Bertín Osborne, donde han sido los primeros invitados de la nueva temporada, para contar su historia de amor.

Irene Rosales y Kiko Rivera se conocieron gracias a Fran, un amigo en común de la pareja. Pero, a pesar de lo que muchos se puedan pensar, Irene no se lo puso nada fácil a Kiko. Al hijo de Isabel Pantoja le costó un año conquistar a la colaboradora de 'Viva la vida'. Kiko ha confesado a Bertín que Irene “fue un hueso duro de roer”: “Me tuvo un año intentándolo, yo ya no sabía qué hacer, es muy ‘pesá”.

Se conocieron por un amigo en común y nada más verse Kiko tuvo claro que aquella chica era especial: planeaba quedadas en grupo para verla, le invitaba a barbacoas en Cantora (pese a que Irene no come carne), le proponía ser la protagonista de sus viodeoclips… pero nada funcionaba. Aunque claro, Kiko tampoco se lo puso fácil, el día que había quedado con Irene para grabar un videoclip de durmió y no le contestó hasta casi el final del día en el que habían quedado. “Me dejó plantada”, contó Irene. La noche anterior el DJ, trasnochó y cuando se despertó ya era tarde. “Habían pasado horas”, añadió la nuera de Isabel Pantoja. “Con la vergüenza que a mí me daba… “, se lamentó



Al cabo de un año Irene cedió: “Un día en Cantora, después de conocer a su madre, Kiko y yo nos metimos en una habitación y ya se puso serio, me dijo que o la cosa iba para adelante o se acababa ahí, y hasta el día de hoy”.

¿Pero qué fue lo que le atrajo a Irene de Kiko? La joven se ha mostrado tajante a la hora de responder: "Su personalidad. Me he topado con poca gente con el corazón que tiene Kiko". Irene ha sido el gran apoyo de Kiko durante la dura etapa de sus adicciones. “Ella fue la que me enderezó”. Añade, además, que aún sigue luchando por hacer frente a esta enfermedad.

Irene le dio un ultimátum y fue entonces cuando Kiko reaccionó al fin y fue consciente de que tenía que cambiar. ¿Era consciente su madre, Isabel Pantoja, de todo esto? Kiko se sentó con ella para confesarle todo y admite que lleva una medicación y un control médico: “Ahora disfruto de mi trabajo y de mis hijos, antes no lo hacía”.

Pero durante ese tiempo no pudo disfrutar de sus hijas ni tampoco de su hijo mayor, fruto de su relación con Jessica Bueno: "Espero que mi hijo sepa perdonar ese desliz y pueda recuperar el tiempo perdido", dice el artista algo emocionado. Tras superar todos esos baches. A día de hoy, Kiko e Irene forman una pareja muy consolidada junto a sus dos pequeñas Ana y Carlota.