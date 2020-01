View this post on Instagram

Te quiero mamá! Marcaste el 11-1 de por vida en mi ser, no hay un solo día que no me acuerde de ti mamá Te fuiste muy pronto, y siempre me pregunto, porque? Y no encuentro respuesta. Recuerdo esa madrugada tan triste tan llena de dolor... cuanto dolor!!! nos quedamos mis hermanos y yo, con tanto dolor!!! Y a la vez, con mucho amor!!! Gracias mamá por haber sido como fuiste, por esos besos constante ( por eso yo seré tan besucona) Gracias por esos TE QUIEROS continuos a tus hijos! Gracias por ser, Una madre maravillosa Esa fue la herencia que nos dejaste Amor, mucho amor 💓 Te quiero,nunca he dejado de quererte mamá 🖤