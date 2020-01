Terelu no entiende cómo alguien puede pronunciar tales barbaridades

La hija de María Teresa Campos afirma que jamás le ha quitado el puesto a nadie

"Lo de Kiko Hernández no tiene justificación"

Desde su salida de 'Sálvame', la guerra de Terelu con sus compañeros es más que patente. Aunque ambas partes intenten mostrar una reconciliación, cada vez que sale un tema de la familia Campos en el programa vespertino son muchos los colaboradores que lanzan dardos en su contra. El último en lanzar 'pulllitas' contra las hermanas Campos ha sido Kiko Hernández. El colaborador, y a veces presentador de 'Sálvame', atacó duramente a Terelu Campos y Carmen Borrego a raíz del último palo que ha sufrido María Teresa Campos. Hablando de la polémica ruptura de la matriarca del clan y Edmundo Arrocet, Hernández afirmó que las hermanas Campos habían llevado a María Teresa Campos al declive.

Telecinco.es

“Le habéis arrastrado a lo peor. Tu madre es una leyenda del periodismo y se ha visto arrastrada a hacer un plató, un reality…”, fueron las duras palabras que dijo Kiko Hernádez sobre Terelu y Carmen Borrego. Además de volver a sacar el tema de la cláusula que supuestamente existe en el contrato de María Teresa Campos y que incluye a Terelu.

Terelu ha contestado a este duro ataque de Kiko Hernández y admite que le da “vergüenza de que alguien sea capaz de poder pronunciar todas esas barbaridades y de maldades”. Ella defiende que ha trabajado toda su vida y por lo tanto niega que su madre le haya dado tanto a ella como a su hermana 6.000 euros cada mensualidad (a pesar de que ambas trabajaban).

Terelu sigue sin entender los ataques indiscriminados por parte de Kiko Hernández hacia su persona. “Llega un momento que me da igual porque creo que no hay justificación alguna a verter ese tipo de manifestaciones, el por qué me da lo mismo. Tengo claro que de mi boca nunca saldrá nada así, ni a mi peor enemigo. Hay momentos que se desacredita la persona que hace esto”, opina la colaboradora con gran resignación.

Terelu ha vuelto a repetir que ella jamás le ha quitado un trabajo a nadie, por más que se diga que está en televisión gracias a su madre ella cree que se ha ganado un puesto porque lleva trabajando desde los 18 años.