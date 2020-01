La ruptura de Makoke y Tony Spina fue algo que no pilló a nadie por sorpresa, pocos eran los que apostaban por la relación de esta pareja que se nació en 'GH VIP'. La colaboradora de 'Viva la vida' anunciaba su ruptura con Tony Spina en el programa. La pareja estaba a punto de celebrar su primer aniversario juntos. Sin embargo, decidieron poner fin a esta relación antes de este acontecimiento. Ambos se conocieron durante el concurso de 'GH VIP' y desde entonces parecían estar viviendo un buen momento juntos mientras silenciaban a todas aquellas personas que no creían en su relación y que no dudaban en criticarles por su diferencia de edad.

Y aunque Makoke ha pregonado sentirse rota con esta situación, parece que sus lágrimas eran de cocodrilo o eso es al menos lo que le ha dicho una psicóloga que ha analizado sus gestos y sus palabras cuando anunció esta ruptura.

La psicóloga Isabel Romero ha dejado en evidencia a Makoke en pleno directo de 'Viva la vida'. Isabel ha calificado su reacción de "impostada" y ha recalcado que la colaboradora lloró sin lágrimas: "Querías llorar y no te salía".

Unas palabras que Makoke no se lo ha tomado demasiado bien: "Es que me está llamando mentirosa, Emma", le explicaba a la presentadora muy cabreada. Además, la psicóloga ha asegurado que las reacciones de la modelo "fueron exageradas" y que "por el perfil de Makoke no va a tardar en tener un nuevo novio".

Un análisis con el que coincidían la mayoría de sus compañeros que creen que Makoke nunca estuvo enamorada de Tony Spina. Un pensamiento que se une a lo que pensaba el propio protagonista de esta historia, tal y como comentó poco después de su ruptura.