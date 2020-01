No estamos soñando. Rosalía ha dado el 'sí, quiero' a Kylie Jenner. Dejad de frotaros los ojos, estáis leyendo bien. ¿Fantasía? Confirmamos. Vale, vamos a respirar y a contaros lo que está pasando. Ya. Rosalía hizo llenazo, anoche, en Los Ángeles con su concierto en el Staples Center y lo disfrutaron cientos de personas, entre ellas, la mismísima Kylie Jenner, que en varias ocasiones ha demostrado ser una gran amiga y admiradora de nuestra Rosalía. Aunque lo de "nuestra" quizá tengamos que dejar de decirlo porque la propia empresaria estadounidense ha asegurado que "está cogida". Sí, se refiere a Rosalía como "my baby" y hasta "my wife" (mi mujer). EN SHOCK. ¿Su mujer? Pues sí, porque Rosalía ha aceptado.

Ambas han compartido una fotografía juntas en el 'backstage' y la cantante ha confesado: "He dicho que sí", junto al icono de un anillo de compromiso, a lo que Kylie ha respondido: "Taken" (cogida) ante la envidia de millones de seguidores. Por parte de ambas, claro.

Entre las dos suman más de 160 millones de seguidores en la red, así que imaginaos cómo ha ardido con este bombazo. Que si nos vamos de boda o es solo una declaración máximo de amor de amigas no lo sabemos, pero que nos gustaría, sí, y mucho. ¿Os imagináis ese bodorrio? Dos divas dándose el 'sí, quiero' en el altar. No queremos dejar de soñar.

Kylie no dejó de presumir de Rosalía durante todo el concierto, compartiendo vídeos de sus actuaciones y añadiendo cariñosos comentarios.

Probablemente no sea más que una broma entre amigas, pero oye, que por soñar... Lo que está claro es que se llevan de maravilla y no es la primera vez que posan así de cariñosas. Hace unas semanas compartían copita y confidencias cual portada de revista.