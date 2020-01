Se trata de un hombre casado llamado Darek



Leticia Sabater no levanta cabeza en el plano amoroso. Después de casi una década de soltería, la expresentadora ha vuelto a encontrar el amor, pero su príncipe le ha salido rana. Una vez más, Leticia se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para contar su último drama, el gran desengaño amoroso que acaba de sufrir y por el cual está destrozada. El pasado miércoles Sabater se entero de que el hombre del que está perdidamente enamorada está casado. "Hace nueve años que no me enamoraba y estoy fatal. No hace falta llorar para estar fatal, te lo garantizo", empezaba contando la expresentadora a Jorge Javier que escuchaba atónito la historia.

El hombre por el que Leticia ha perdido la cabeza es Tarek, un chico hindú que conoció por Messenger. Quiso contratar a Leticia para el cumpleaños privado de su hija y fue un flechazo: “Estoy enamorada hasta las trancas”.

Aunque en un principio Tarek le dijo que estaba separado, más tarde le confesó la verdad y le dijo que seguía casado con su mujer. Aunque le prometió que se iba a separar para comenzar una nueva vida juntos. Algo que no se ha llegado a producir, pues aunque Tarek le confesó a su mujer que estaba enamorado de Leticia Sabater, ella lo perdonó.

"Lo he dejado hace tres días porque más vale que me retire de esta historia y si él, buenamente, decide que no puede más y que verdaderamente importa más en la vida el amor que el dinero o que la cuestión social", decía Leticia sospechando que su gran amor sigue con su mujer por el dinero, no porque esté enamorado de ella. Ahora Leticia espera poder superar este desengaño amoroso y poder encontrar el amor verdadero de una vez por todas.