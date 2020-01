Kiko Matamoros responde a Makoke tras cuestionar su faceta de padre

Kiko Matamoros acaba de llegar de sus increíbles y románticas vacaciones en Riviera Maya y se ha encontrado unas complicadas declaraciones de su ex, Makoke. La colaboradora anunciaba su ruptura con Tony Spina asegurando que si hubiera conocido al joven con 25 años le hubiera encantado que fuera el padre de sus hijos. Unas palabras que, exageradas o no, trajeron cola... El propio Kiko invitaba a Makoke a plantearse si a sus hijos "les hubiera gustado tener a Tony como padre", y es entonces cuando estalló la bomba. "A lo mejor es mejor padre que tú", soltaba Makoke.

Unas duras palabras a las que ahora Kiko ha querido responder en 'Viva la vida': "Si he sido mal padre lo siento y le pido perdón a mis hijos", ha declarado, "lo he hecho lo mejor que he podido y sabido, pero he cometido errores y lo reconozco".

telecinco

Entre sus fallos ha reconocido "no saber identificar bien los límites, quizá, del terreno de juego, de haber mirado para otro lado pensando que era lo mejor...", en definitiva, considera haber cometido "muchos fallos como padre". Pero ha preferido no indagar mucho en el tema: "Si me ofendiera entraría al saco y no me callaría, pero no diré nada por respeto a mis hijos".

Makoke, puesta en duda

La psicóloga Isabel Romero dejó en evidencia a Makoke en pleno directo de 'Viva la vida' tras analizar sus gestos y palabras en sus declaraciones sobre su ruptura. Ha calificado su reacción de "impostada" y ha recalcado que la colaboradora lloró sin lágrimas: "Querías llorar y no te salía". Además, aseguraba que las reacciones de la modelo "fueron exageradas" y que "por el perfil de Makoke no va a tardar en tener un nuevo novio".