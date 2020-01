'El tiempo del descuento' ha empezado muy fuerte. Y es que a pesar de que Antonio David Flores y Gianmarco dentro de la casa de Guadalix de la Sierra mantuvieron siempre muy buena relación, fuera de la casa no ha sido así. Los concursante se han enfrentado duramente tras reencontrarse de nuevo. Antonio David Flores ha acusado de falso al italiano por no contar la verdad sobre la grabación de la llamada que tuvo con Adara. El ex guardia civil fue el encargado de hacer pública la información de esa primera conversación que tuvieron los tortolitos. Atentos a las palabras que el ex de Rociíto asegura del ex concursante de 'Grande Fratello'.

Telecinco

"Tenía preparada una buena, quería estar con ella, hacer reportajes en las revistas, hacer televisión y luego marcharse a Italia", aseguró Antonio David Flores de la actitud de Gianmarco con Adara Molinero."Nunca ha estado enamorado de ella. Lo único que quería era ganar dinero a su costa porque su hermano Luca le dijo que era la más fuerte del reality", continúo el ex de Rocío Carrasco, muy cabreado.

Telecinco

"Soy mucho más hombre que tú, esperaba una llamada tuya pidiéndome perdón. Pero nunca la recibí. Me demostraste lo mala persona y falso que eres", dijo el padre de Rocío Flores. "Todo lo que está diciendo es mentira. Has siso tú quien ha vendido esta historia. Yo no la he sacado a la luz ni he ganado dinero con ello. El interesado eres tú", contestó Onestini.