El primer programa de 'El tiempo del descuento' ha estado cargado de polémicas. El reencuentro entre Antonio David Flores y Kiko Jiménez ha sido uno de los más complicados. Y es que el ex guardia civil no le perdona a Kiko que el de Jaén arremetiera duramente con su hija durante las galas de 'GH VIP 7'. Aunque al principio parecía que la sangre no iba a llegar al río, el encuentro entre los dos ha estado cargado de ironía y pullitas en todo momento. Atentos a las duras palabras que se han dedicado los que un día eran familia.

Telecinco

"Qué cosa tan ridícula eres", ha comenzado diciendo el malagueño después de que Kiko le retirase el saludo. "Sé muy bien como funciona la gente como tú. Te doy mil vueltas. Así que deja de hacer el tonto", continúo. "Dime que Antonio David vas a ser en este programa. Entiendo completamente que Rocío Carrasco te dejase porque no sabía con que persona iba a encontrarse", le dijo el novio de Sofía Suescun al padre de Rocío Flores.

Telecinco

"Igual el juez se encuentra al Antonio David que intenta dar pena y así tener más posibilidades de ganar", añadió Jiménez. "Eres un maleducado. Deberías aprender a respetar más. Ahorra que la vida da muchas vueltas y a lo mejor se le pone complicado después. Es un consejo", concluyó el colaborador de 'Sálvame'.