Gigi Hadid y Zayn Malik añaden un capitulo más a su historia de amor interminable que comenzó en 2015 y que ha estado protagonizada por las contínuas idas y venidas a lo largo de su relación. La última separación se dio en 2018 y, aunque ya haya pasado un tiempo considerable, no ha sido nada más que una pausa para volver a empezar de cero. Ya podemos confirmar que la modelo y el cantante están volviendo a tener encuentros y estas fotos no nos dejan ninguna duda.

'E!News' ya confirmaba hace unos meses que Gigi Hadid y Zyan Malik tenían contacto y no solo como amigos. Ha sido este fin de semana cuando la ¿pareja? ha acudido a cenar a un restaurante de Nueva York para celebrar el cumpleaños del cantante, que cumplía 27 años. Pero no solo eso, además, ambos han decidido ir a juego a la celebración con los mismos tonos en verde.

A la cena íntima se unieron también Bella y Yolanda Hadid, hermanas de la modelo, y Dua Lipa, pareja de Anwar Hadid. Una situación en la que resulta difícil pensar que el ex componente de 'One Direction' no ha vuelto a retomar el contacto tanto con su ex, Gigi Hadid y con el resto de la familia. Además, se podían percibir miradas complices entre ambos y gestos de cariño.

Los seguidores de ambos no han tardado en pronunciarse al respecto y hay opiniones tanto a favor como en contra de la relación. Mientras que a unos les parece la pareja ideal, otros se han tomado la reconciliación a broma y no piensan que vayan a durar mucho más, incluso han llegado a pensar que solo están jugando al despiste. Lo que está claro es que ahora se puede ver a Gigi Hadid y a Zyan Malik más compenetrados que nunca y vuelven a derrochar amor allá donde van, a pesar de que hace unos meses se relacionara a la modelo con otro chico.