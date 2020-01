Para mantenerse en el candelero, nuestros famosos necesitan ir al 'más difícil todavía', ya sea con películas cuando no son actores, canciones cuando no cantan o polémicas cuando parecían de lo más 'normalit0s'. De hecho, a estas alturas, y en pleno 2020, pocas cosas nos sorprenden ya... excepto si vienen de la actriz Gwyneth Paltrow. A la rubia de América no se le escapa una, y desde que sacó su web de venta de sus propios productos, 'Goop', pocos han pasado desapercibidos. Ya lo vimos cuando nos intentó vender piedras de jade para la vagina o un asiento que daba baños de baño aromáticos en la misma zona. Todos ellos, dicho sea de paso, con poco fundamento científico.

Getty Images

Esta vez, sin embargo, la buena de Gwyneth ha ido un paso más allá, y debe de ser que con tantos baños de vapor con hierbas aromáticas en la vagina, ha decidido vender una vela que huele a eso, a su vagina. Lo que lees. Pero no te hagas ideas que no son, porque parece que la vela, que tiene un nombre tan poco original como contundente ('This smells like my vagina', o 'Esto huele como mi vagina'), parece que huele estupendamente, porque lleva notas de geranio, bergamota, cedro y rosa damascena.

La velita en cuestión ha sido un éxito de ventas en Goop, y de hecho ya está agotada (y eso que cuesta 75 dólares). Cabe mencionar también que hay lista de espera, aunque otras cositas que siguen disponibles son, por ejemplo, unas esposas bañadas en oro por 425 dólares o un set de juguetitos sexuales para amarrar y azotar por 1350 dólares. Tú pones el límite en la web de Gwyneth, porque la muchacha no vende cosas sueltas, sino todo un estilo de vida: desde lechugas frescas hasta fustas...