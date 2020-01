Quien más y quien menos, tiene sus manías en lo que se refiere al sexo, y si no que levante la mano quien no haya probado, por calentar un poco e innovar, unas sencillas esposas, una lencería más fina o el ya archiconocido Satisfyer. Sin embargo hay a quienes estas cositas se les quedan un poco cortas, y van un paso más allá. No nos vamos a poner gráficos porque en gustos sexuales existen tantos morbos como personas, aunque una pareja famosa ya ha aireado los suyos... y no nos ha podido parecer mejor (ni más gracioso).



Mediaset

Más que pareja, Maestro Joao y Pol Badía, nuestros protagonistas de la historia, son ya, para tristeza de muchos, expareja, pero eso no ha impedido que ambos se lleven bien tras romper en la Casa de 'GH VIP 7'. De hecho, tal es el buen rollo que en su reencuentro en 'El tiempo del descuento' no dudaron en airear, más Pol que Joao, sus secretillos sexuales... que pasan por disfrazarse y así darle un toque 'picantón' al encuentro.

Mediaset

La risa se apoderaba de Jorge Javier Vázquez cuando Pol revelaba que a Joao le gustaba vestirse "de colegiala": "Él se ponía la falda, muy corta, y yo me ponía el traje de luchador, con la máscara también. Y él me quitaba el chaleco y el pantalón". Muerto de vergüenza, y disfrazado de pingüino para la ocasión, Joao intentaba cortarle: "No hace falta que cuentes todo, cariño. Hemos roto. Miente si hace falta. ¿No ves a la gente de la tele?".

Su relación, en 'punto muerto' por culpa de Alberto Armenteros

Con una relación en proceso, Joao ha decidido dejar que Pol haga su vida, pero sí ha admitido que hablaría más con él si no fuera por su chico, Alberto: "Yo no hablo más con Pol porque a Alberto le da rabia, igual podría hablar más con él, pero también entiendo que Pol tiene que hacer su vida y conocer a más gente. Tiene que haber una pausa y un distanciamiento para que las cosas vuelvan a su ser".