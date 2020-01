No sabemos qué tiene Maite Galdeano que, al final, siempre acaba llevándose a matar con sus yernos. Al principio pensábamos que la madre de Sofía Suescun creía que ningún hombre era suficiente para su pequeña, pero cuando vemos pasar un hombre tras otro y ninguno le cuadra... quizá es que el problema lo tiene ella, ¿o no? Con Suso se llevó fatal hasta el día en que rompieron, con Alejandro Albalá hasta paseó su odio por los platós y le llamó 'vago' y 'mantenido' en numerosas ocasiones... y ahora con Kiko Jiménez ¡más de lo mismo!

Kiko Jiménez Instagram

A pesar de que el pasado fin de semana Maite se sentó en 'Sábado Deluxe' para conceder una entrevista, a Jorge Javier Vázquez le pilló por sorpresa que Kiko arremetiera contra su suegra en 'El tiempo del descuento', y es que ella guardó silencio sobre lo que Kiko sí quiso hablar: "Cuanto más lejos de Maite, mejor", dejó caer.

Telecinco

Kiko ya no aguanta más a Maite, y la ha llamado "desagradecida" después de que él incluso le haya ayudado a amueblar su casa, mientras que ella ha preferido ir contando cosas por ahí "que no son verdad": "Hace declaraciones absurdas, creo que tiene algún complejo o algo del pasado que no supera", señaló Kiko delante de su novia, que ni se inmutaba, y además añadió: "Maite resulta graciosa el primero mes, pero cuando se toma las confianzas.... Con ella he partido peras".

A pesar de que Sofía suele apoyar a su madre en todo lo que dice y hace, esta vez, contra todo pronóstico, no tuvo más remedio que darle la razón a su chico: "A ver, mi madre se pasó, y me lo ha reconocido, pero no ha hablado con él porque es muy orgullosa. A mí también me molestó", sentenció Sofía. Habrá que esperar ahora la reacción de Maite, que incluso llegó a decir en el 'Deluxe' que a ella le habría encantado irse a Miami con la parejita por Navidad...