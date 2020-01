Hailey Baldwin prefiere lucir la camiseta diseñada por otro famoso cantante en lugar de las que vende su marido, Justin Bieber.

en lugar de las que vende su marido, Justin Bieber. La modelo y el canadiense sellaron su historia de amor con una romántica boda este pasado verano.



Mucho amor, mucha boda romántica va y mucha boda viene, pero a las primeras de cambio, va Hailey Baldwin y le da calabazas a Justin Bieber así cual zasca de los que no ves venir. Eso sí, que quede claro que la infidelidad de la modelo al cantante es sólo una infidelidad estilística. Y es que acabamos de pillar a la sobrina del actor Alec Baldwin paseándose por Los Ángeles con una camiseta diseñada por un cantante que NO es Justin Bieber. ¿Es o no es muy fuerte?

Gtres

No sabemos si Hailey lo hizo a propósito o no pero, sea de un modo o de otro, hacer publicidad de las camisetas que diseña un cantante que le hace la competencia a tu marido no es bonito, no... La modelo salió a la calle con una camiseta naranja de Kanye West, sí el marido de Kim Kardashian. El rapero hace ya unos años que decidió meterse al mundo del diseño y no le va nada mal. Ropa deportiva, camisetas y hasta una línea de ropa infantil.

Gtres

Y efectivamente Kanye triunfa porque hasta la mismísima Hailey Baldwin se ha rendido a sus encantos de diseñador. Lo que no podemos parar de pensar es qué le habrá parecido este 'feo' detalle a Justin Bieber. El canadiense se volcó en lanzar Drew, su propia marca de ropa que él luce una y otra vez para darle la máxima publicidad. Así que seguro que a Bieber no le habrá sentado nada bien la traición de su mujer.

A pesar de esta traición estilística, Hailey Baldwin saca las uñas para defender a su marido. Bieber se ha visto obligado a pasar por el hospital y él mismo se lo ha contado a sus seguidores. En todo momento el cantante ha estado apoyado por su mujer.