Violeta Mangriñán ha decidido acallar la polémica que ha surgido después de que su pareja Fabio haya confesado que uno de sus propósitos para este año es ser padre. La extronista de ‘MyHyV’ ha subido nuevo video a su canal de 'mtmad' para aclarar a sus seguidores si está embarazada, cuándo se ha propuesto ser madre y cuáles serán los nombres de sus hijos.

Telecinco

Con unos dibujos, Violeta confesaba que Fabio está deseando ser padre, pero ¿y ella? "El ya tiene 30 años y no es que sea un problema, pero nos llevamos 4 años y aunque no nos llevemos mucho está siendo un tema tabú", explica la exsupervivientes. El problema para Violeta es que ella todavía se ve joven, cosa que Fabio quiere cumplir ese propósito de nuevo años con ansia. "Yo me paro a pensar que si viajes allí y allá, no paramos y creo que para mí ahora no es el momento".

Telecinco

"Me aterra que sean mellizos", ha reconocido Violeta. Además, la influencer, ha admitido que muchas veces dedica su tiempo libre a ver vídeos de partos y que le produce pánico el pensar que ella va a sufrir ese dolor en sus propias carnes. "Me da un miedo, tiene que doler una barbaridad", ha explicado aterrada la extronista.



Aunque ahora no es el momento, Violeta sí que se imagina cómo sería ella de mamá y cómo sería su pequeño. La pareja también han estado pensando en nombre de bebés. "Si fuese chica me gustaría que fuese Luca, pero a Fabio no le gusta. Y si fuera niña me gustaría Gala, y ese sí que le gusta así que no tendríamos problemas". ¿Nos sorprenderán este año con la noticia de que serán padres?