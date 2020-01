Blake Lively ha demostrado ser todo un camaleón con un impactante cambio de imagen.

con un impactante cambio de imagen. No es la primera vez que nos cuesta reconocer a la actriz que, en agosto, se convirtió en madre por tercera vez junto a Ryan Reynolds.



Si yo te digo Blake Lively, la primera imagen que te vendrá a la menta seguramente sea la de una rubia angelical de melena rizada, ojos azules y sonrisa de princesa. Pues olvídate de esa monada porque la eterna intérprete de 'Gossip Girl' acaba de aparecer en su perfil de Instagram con un impactante cambio de look tan heavy que estamos seguros que más de uno se la cruza en la calle y no sólo no la hubiera reconocido, sino que hasta hubiera sentido pelín de recelo por su seguridad. Por suerte, todo tiene una explicación...

Getty Images

La actriz, de 32 años, ha demostrado su potencial como camaleón pasando de ser el vivo retrato de una princesa Disney a tener el aspecto de una mujer demacrada, con profundas ojeras, el pelo oscuro y muy corto. Blake se ha sometido a este profundo cambio de imagen por exigencias de guión de su nueva película, tal y como ella ha explicado en el texto que acompaña su foto del cambio en su perfil de Instagram.

Blake se ha caracterizado así para dar vida a Stephanie Patrick, una mujer marcada por la pérdida de su familia en un trágico accidente aéreo, que es la protagonista de su última película 'The Rhythm Section'. El trabajazo de conseguir cambiar por completo el aspecto de la a la esposa de Ryan Reynold es Vivian Baker, una célebre maquilladora que acaba de resultar nominada a los Oscar por su trabajo en 'Boombshell'.

Blake Lively y Ryan Reynolds, juntos este pasado verano poco antes de que naciera su tercer hijo. Getty Images

Si te ha picado la curiosidad y quieres ver a Blake con este preocupante aspecto tendrás que esperar hasta el 31 de enero cuando se estrenará la peli. Menos mal que la actriz, tras el rodaje, recuperó su habitual imagen. El pasado mes de agosto, Blake se convirtió en madre por tercera vez tras un embarazo envuelto en un halo de secretismo, tanto que ni siquiera se sabe aún ni el sexo del bebé. La actriz y su marido, Ryan Reynolds, son padres de un niño de cuatro años, James, y de una niña de tres, Inez.