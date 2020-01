A Belén Esteban no le gusta nada cómo se está comportando Gonzalo Montoya en 'La isla de las tentaciones'.

Montoya en 'La isla de las tentaciones'. La colaboradora de 'Sálvame' le ha dado todo su apoyo a Susana Molina.

Ha sido comenzar el esperado reality de 'La isla de las tentaciones' y ya tenemos un claro protagonista: Gonzalo Montoya. El que fuera concursante de 'Gran Hermano 14' se ha convertido en uno de los más criticados del programa. Tras estrenarse el primer programa, al andaluz le llovieron zascas por todas partes tras referirse a su novia, Susana, como “Pikachu”, una larga lista de haters la que se ha ganado Gonzalo que parecen tener ya una líder, nada más y nada menos que Belén Esteban. La colaboradora de 'Sálvame' se ha posicionado ya totalmente en contra del papel de Montoya y firme defensora de Susana.

Belén Esteban no ha podido, ni tampoco ha querido sinceramente, ocultar su indignación con Gonzalo que, además, parece estar a punto de caer ya en lo prohibido con la guapísima Katerina. Durante una intervención en 'Salvame', la de Paracuellos del Jarama se dirigía al ex gran hermano. “Gonzalo, hijo mío, es para matarte ¿de qué vas con lo de Pokemon? Pero ¿tú te has visto? ¿tu has visto a Susana y te has visto tú, cariño?, le dijo tirando de ironía.

Pero ojo que la princesa del pueblo aún tenía más críticas que hacerle a Gonzalo, al recordar el ataque de celos que el concursante había sufrido al ver que Susana se convertía en la más deseada de la isla. “Y luego va de machito...pero cuando a tu novia le ponen cuatro collares la cara se le va para otro lado. Y cuando se pone a llorar, que no pasa nada porque un hombre llore pero hombre Gonzalo que ibas de machito y te quedaste en esto...”, critica Belén.



La misma energía que puso la ex de Jesulín en declararse enemiga aférrima de Gonzalo, la puso también en erigirse como fan de su chica. “Olé por ti, Susana. Muy bien, de verdad me encantaste”, se confesó Belén. Ojo Gonzalo, que tener a una potente colaboradora mediática como Esteban dándote cera desde el plató de 'Sálvame' te puede pasar factura...