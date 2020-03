Corina Randazzo ayuda a ponerse en forma desde cas a durante la cuarentena.

Ahora que el país entero se encuentra encerrado en casa para intentar frenar la pandemia de coronavirus, que afecta ya a varios famosos, se ha generado todo un movimiento de apoyo, ayuda y entretenimiento a través de las redes sociales para sobrellevar mejor el confinamiento. Entre chistes y memes para echarle algo de humor a la situación, festivales de música online y propuestas de juegos para entretener a los niños, también hay quien ha pensado cómo luchar contra el sedentarismo y los ataques a la despensa para que no terminemos la cuarentena con demasiados kilos de más. Ahí es donde entra en acción Corina Randazzo que ha revolucionado las redes dando clases de gimnasia virtual para mantener en forma a sus seguidores.

“Corren tiempos de unión y fuerza así que he querido aportar mi granito de arena con una iniciativa a la que he llamado #YoEntrenoEnCasaConCorina”, explica Corina Randazzo en su perfil de Instagram. Y es que la que fuera protagonista del dating show de Cuatro 'Un príncipe para Corina' ahora se ha reconvertido no sólo en influencer, sino en una gurú de la vida sana, el deporte y la motivación.

Instagram Corina Randazzo





Corina convoca a sus casi 300.000 seguidores a ponerse en forma con ella en directo cada día a las 12:30 a través de su Instagram y está arrasando porque, si a esa hora no puedes, luego cuelga los entrenamientos. Incluso Anna Padilla se ha hecho fan incondicional del entrenamiento online de Corina. “Una amiga me recomendó a Corina, la vi y me enamoré de ella”, reconoce la hija de Paz Padilla enfundada en ropa deportiva y lista para hacer deporte desde casa.

Instagram Corina Randazzo

La idea está siendo un éxito y parece que la iniciativa de Corina, a la que ya vimo presumir de estar en forma en 'Mira Quien Baila', funciona porque ha conseguido que 2.5000 personas hagan gimnasia con ella en directo “La idea es que se sume la FAMILIA AL COMPLETO y consigamos hacer de esta #cuarentena , lo más amena posible !!”, explica la argentina que, a sus 28 años, se ha hecho un hueco en el mundo del coaching y está preparando un libro.