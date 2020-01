Kim Kardashian siempre ha dicho que nunca se ha operado el culo ni se ha puesto prótesis para hacerlo más grande, y eso que tiene una talla bastante poco común. De hecho, la celebrity llegó a hacerse una radiografía de su 'pandero' en un capítulo de 'Keeping Up with the Kardashians' para demostrarle al mundo que decía la verdad... y la decía, pero ese culo seguía sin ser natural. Con el paso de los años ya hemos descubierto que existen tratamientos para conseguir esa retaguardia, como sacar la grasa de donde sobra para ponerla donde tú quieres... pero resulta que el método de Kim Kardashian pasa por algo mucho más natural: ¡las patatas fritas!

La infuencer y su maridito, el rapero Kanye West, no se perdieron este lunes un partido de baloncesto de Los Angeles Lakers, y fue allí donde pudimos comprobar un terrible crimen: ¡Kim es de las que roba comida a su pareja! Lo que leéis: ella iba muy dispuesta con su bol de piña para amenizarse la noche, pero está claro que el olor a patata frita es imposible de resistir... así que le dio boleto a la piña ¡y se puso bien guapa de grasas trans!

Para que luego nos vaya vendiendo que es todo glamour. ¡Menudo homenaje!

¿Para qué os pensabais que iba Kim Kardashian? ¿Para ver a Los Lakers? No, amiguis: ella va a comer, como haríamos nosotros. Para que veáis que ella también es humana... ¡Así luego va vendiendo fajas!