Si ayer publicábamos que Kiko Jiménez no se lleva tan bien con su suegra como creímos cuando empezó a salir con Sofía Suescun, ahora Maite Galdeano ha hablado sobre él y te vas a quedar a cuadros cuando sepas qué ha dicho.

Y es que de todos es conocido que Maite es una mujer sin pelos en la lengua que no tiene filtro y suelta por la boca todo lo que se le pasa por la cabeza sin pensarlo. Así le va, que ha tenido movida con todos los novios de su hija.

Pero hoy, en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', el programa donde colabora su hija, ha querido aclarar lo que le pasa realmente con Kiko y zanjar así el tema tras ver cómo ayer él insinuaba en 'El tiempo del descuento' que la quería cuanto más lejos, mejor.

La madre de Sofía ha entrado por teléfono en 'Mujeres y hombres' para decirnos lo que ya sabíamos: que se le calienta la boca y dice lo que piensa sin más. Pero sí ha dejado claro que ahora que Kiko está de nuevo encerrado en la casa de Guadalix, disfruta de Sofía como antes de que comenzara su relación con su novio ¡si hasta le ha hecho zumo de naranja a la niña para desayunar!

Pero lo que sí nos ha sorprendido de Maite es que hoy ha reculado y ha querido tener unas palabras más amables hacia el novio de su hijo. Nagore le ha preguntado por qué le caía mal Kiko, ella ha explicado que no es que le caiga mal, es que se le calienta la boca y dice cosas que no piensa realmente.

Sí admitió que no le gustó nada cuando Kiko tonteó en GH VIP 7 con Estela Grande, pero que le va a pedir disculpas por llamarle aprovechado porque eso no es así.

“¿Piensas que se aprovecha de Sofía?” le ha preguntado Nagore, ella ha contestado que no, “lo que he visto de momento con mis ojos no es de aprovechado y se me fue la boca cuando dije que no paga nada”.

Aun con esas, Maite no quiere todavía que se Sofía se vaya a vivir con Kiko porque llevan muy poco tiempo juntos para dar ese paso tan importante, aunque admitió que Sofía está muy enamorada y cuando está así, lo da todo.

Sofía escuchaba a su madre con una expresión que no sabemos definir muy bien, ya que por un lado parecía orgullosa de ella, pero por otro parecía pensar "A ver qué suelta esta mujer ahora por la boca".

Sea como sea, a ver si Maite cumple con lo que dice y no se mete más en las relaciones de su hija, porque desde luego, no se lleva nunca bien con los chicos que elige Sofía.