"Estoy mareada y aturdida", con estas palabras ha reaparecido Mila Ximénez en 'Sálvame' para recuperar su silla como colaboradora tras 103 días de convivencia en 'Gran Hermano VIP 7'. "Estuve tres meses sin contacto con nadie, eso no es mi vida real", ha querido dejar claro, y aunque ya pisó el plató el pasado sábado en el Deluxe, asegura que aún se encuentra "desubicada". Después de un fin de semana descansando junto a su hermano en casa, la colaboradora ha vuelto para hacer balance de su concurso y hacer frente a las críticas, así como a los comentarios positivos (que también los ha habido). Y si algo ha remarcado es "no tengo ganas de sangre". Veremos cuánto le dura...

Asegura que "entré con miedos, dudas, complejos y limitaciones", sin embargo y aunque amenazó varias veces con abandonar el concurso, "me he demostrado a mi misma que puedo hacer más cosas de las que creía". Confiesa que no es que se quisiera ir, "es que no me podía quedar". Pero le echó valor y aguantó TODO el 'reality', porque si algo agradece al público es haberla llevado hasta la gran final.

"Me quedo con que la gente de la calle, que ha sufrido, llorado y reído conmigo, han votado por mí", ha declarado, "la realidad de este concurso es que la gente que me ha visto me ha salvado varias veces y me han dejado llegar a la final".

Lo que no ha sido fácil, a su regreso a casa, ha sido hacer frente a las críticas, sobre todo a las que han venido de personas muy cercanas... Ha sido el caso de Belén Esteban, su compañera y amiga, que hasta pidió su expulsión. Después de un reencuentro algo tenso, Mila ha reflexionado y asegura que "respeto el trabajo de todos": "Doy las gracias a los que me han defendido. A los que no, los respeto absolutamente", y es que parece que tiene claro que "a mis compañeros que me han criticado los voy a entender, yo fui muy crítica con otros compañeros en sus 'realities".

Ha demostrado estar más que satisfecha con su concurso y ha asegurado que, para ella, el único fracaso habría sido irse a la segunda o tercera semana. En el reencuentro con sus compañeros, Mila se ha mostrado efusiva besando y abrazándolos a todos.