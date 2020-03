Desde que se dio a conocer en 'Supervivientes 2018', Maestro Joao ha dado un giro de 180º a su estilo. Tras su paso por el reality, en el que adelgazó 22 kilos, el vidente dejó atrás las túnicas y apostó por camisas llenas de color y extravagantes estampados para asistir a las galas. Ahora, ha dado un paso más a su renovado estilismo y tenemos que decir que se ha superado.

Joao ha pasado de look vidente a look cantante de 'trap', con unas prendas y complementos con los que nos recuerda, y mucho, a su 'sobrino', Omar Montes. No es que es que haya lazos de parentesco entre ellos, pero el adivino confesó durante su paso por 'El tiempo del descuento' que adora al cantante y que este le llama 'tito' porque es "amigo de su madre desde hace más de 20 años. Cuando él empezó a salir yo no sabía quién era, pero me encantó por su personalidad, su estilo y cómo canta".

Lo de que le gusta el estilo de Omar no hace falta que lo diga, sólo hay que verle. Esas gafas XXL de LenteManía, ese plumas dorado de la tienda multimarca 3punto2 y esos collares, que hay que entrenar el cuello y la espalda para llevarlos, son suficientes para demostrarlo.

Mtmad

"Un día sin sonreír, es un día perdido...Y más perdido si no llevas algo de brillo!! No me gusta el mundo mate", comenta junto a las imágenes en las que se le ve de lo más feliz y que acompaña con varios hashtag en los que destacan "dorado", "love", "chicos guapos" y "si ha que presumir se presume".

Su estilismo también le sirve para hacer una reflexión de lo más profunda. "Tanta gente de oro que se cree basura, por culpa de gente basura que se cree de de oro", escribe junto a estas otras imágenes en las que posa, al más puro estilo influencer, durante sus asistencia al desfile del diseñador Leo Norma.