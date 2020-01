Kiko y Estela han vuelto a verse las caras en el nuevo reality de Telecinco: 'El tiempo del descuento'. El reencuentro entre los dos concursantes ha sido algo tenso, por no decir muy incómodo. Ambos se han echado muchos reproches a la cara y los dos se han dicho todo lo que pensaban. Pero, ¿qué piensa de este reencuentro Sofía Suescun? En el programa que está de colaboradora lo explicaba.

Telecinco

"Fue una noche muy cargadita", ha asegurado la colaboradora. "Él está muy decepcionado porque ha demostrado que la amistad no ha sido real en ningún caso por parte de Estela". Sofía tiene una cosa clara, y es que no quiere volver a pasarlo mal. "Si vuelve a repetir los mismo errores es que es tonto y tú también", le decía Nagore a la 'opinionista'.

"Quiero creer que por parte de Kiko es una amistad sana y algo positivo para él. Yo lo que no voy a ser es Diego Matamoros diciéndole a Kiko lo que tiene que hacer y no tiene que hacer", decía Sofía. La modelo quiere que su novio sea él mismo. No es el único problema que tiene Sofía por delante. La ex de Kiko, Gloria Camila parece que pase del tema de esta nueva pareja, aunque no del todo. "Paso de ese tema. Es una persona que me da igual pero la que está subiendo tuits, fotos y vídeos de hace dos años es ella", le contaba Gloria a los reporteros. "Dice que me quitó el novio y el amigo pero me ha hecho un favor. Y por cierto, sobre lo de 'Sofea'... Su novio también opinaba lo mismo".