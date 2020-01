Está claro que el roce hace el cariño. La convivencia entre las parejas y los solteros y solteras en 'La isla de las tentaciones' ya está dando sus frutos. Y es que los primeros acercamientos entre ellos están más fuertes que nunca. Christofer, pareja de Fani, ha podido ver cómo estaba viviendo su chica esta experiencia única. Y, como era de esperar, no le ha hecho ninguna gracia ver la actitud tan cariñosa que mantenía con Rubén, uno de los solteros. Aunque Christofer tiene claro sus sentimientos por Fani, las imágenes que ha visto de su chica le han dolido enormemente. Atención a sus palabras.

Las primeras imágenes que el teleoperador vio de su chica no le molestaron demasiado. “La veo bien, se lo está pasando bien y está siendo ella misma. En eso no veo nada malo la verdad. Simplemente está actuando como sabía que iba a actuar”, aseguró Christofer de la actitud de Fani dentro de la villa con los solteros.

No obstante, esta opinión cambió nada más que vio la secuencia de su chica junto a Rubén en la primera cita que tuvieron. “Esto ya me empieza a molestar más. Si yo hubiera hecho eso con cualquier chica de la villa, me dejaba al instante. No me parece bien lo que está haciendo. Pero, la decisión es suya. Yo tengo todo muy claro”, fueron las duras palabras que dijo Christofer ante las imágenes del encuentro.