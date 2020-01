En el primer capítulo de 'La isla de las tentaciones', pudimos conocer a Ismael y Andrea, pareja surgida del programa 'First Dates'. A pesar de que en su despedida los tortolitos no pudieron contener las lágrimas porque sabían que no se iban a ver en mucho tiempo, parece que Andrea ha recuperado pronto la sonrisa gracias a un soltero rubio de ojos azules llamado Óscar. En el segundo capítulo del reality, los solteros han podido ver cómo se los estaban pasando sus chicas. Ismael ha podido comprobar que su chica mal, mal del todo, no se lo está pasando en absoluto...

Telecinco

“Estoy muy nervioso. Necesito saber qué tal está en la villa. Espero que se haya adaptado bien, pero sobre todo espero que me eche de menos porque yo le estoy echando muchísimo de menos”, dijo Ismael antes de ver las imágenes de su chica en la casa. Y, desde luego, nunca se imaginó lo bien rodeada que iba a ver a Andrea.

Telecinco

Tras ver las secuencias, Ismael se sintió muy dolido con su novia. “Bueno parece que se lo está pasando muy bien. Demasiado bien para mí gusto”, aseguró. “No me está echando nada de menos. Yo pensaba que iba a tener una actitud diferente, pero no ha sido así”, añadió. “Creo que debo tomar una clara decisión y a partir de ahora yo también voy a disfrutar de la experiencia. No voy a ser tonto”, concluyó, muy dolido.