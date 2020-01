Álex y Fiama están poniendo su amor a prueba en 'La isla de las tentaciones' antes de pasar por el altar. Y es que, a pesar de llevar tan solo 5 meses de relación, los tortolitos están muy enamorados. No obstante, la convivencia en las villas da para mucho y las emociones y los sentimientos están a flor de fiel en todo momento. El ex tronista de 'Mujeres y Hombre y Viceversa' ha podido ver las imágenes de la estancia de su chica en la villa. Algo que, como era de esperar, le ha despertado mucha emoción. No sabemos si ha sido por verla de nuevo, aunque fuera por una pantalla, o por el tonteo que ha visto con algún chico.

Telecinco

"La estoy echando mucho de menos y esto me duele. Pienso que puedo perderla y eso no me gusta nada", aseguró el ex participante de 'MYHYV' tras ver las primeras imágenes de su chicha en la casa. Álex acabo totalmente derrumbado y se ha sincerado sobre sus temores.

Telecinco

"Yo he sufrido mucho y tengo mucho miedo a que me fallen la verdad. Ella sabe que es la persona que más quiero y más importante que tengo a mi lado. Yo la quiero libre, que tenga mil elecciones que hacer pero que siempre me elija a mí. Creo que es lo más bonito que se le puede desear a una persona", ha confesado Álex, llorando a lágrima viva.