Sin duda, la expulsión de dos de los solteros no solo nos ha pillado por sorpresa a los espectadores, también a los solteros les ha pillado desprevenidos. Y es que ninguno pensaba que la aventura acabaría tan pronto para alguien. En el caso de los chicos, parece que tenían bastante clara la expulsión de una de las pretendientas. Los cinco han decidido que sea Melani Soler la primera en abandonar la isla. Seguramente a la ex tronista le ha pasado factura la mala relación que mantenía con Álex, su ex pareja, y Fiama, actual pareja de Álex. Su despedida de programa ha sido de todo menos amigable.

Telecinco

“Es la persona con la que hemos tenido menos trato todos”, han dicho los chicos. "La verdad es que tampoco estaba a gusto. Me encontré una situación que no quería y me voy satisfecha", respondió Melani. Álex, que fue su pareja, desde luego está mucho más tranquilo con la expulsión de la modelo. "Dentro de ella, sigue enamorada de Alejandro", aseguró Gonzalo Montoya. No obstante, ella lo negó rotundamente.

Telecinco

En el caso de las chicas, la decisión estuvo más reñida. Finalmente, todas decidieron que fuera Brian el primero en abandonar la casa de las chicas. "No hay ningún feeling con ninguna. No es nada personal, solamente que es con el que todas tenemos menos contacto", dijo Susana. "Ellas se lo pierden. Yo me voy muy contento por haber vivido esta experiencia", se despedió Brian, con muy buen humor.